Военные КНР провели патрулирование у спорного с Филиппинами атолла в Южно-Китайском море

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) организовала морские и воздушные патрули в Южно-Китайском море у атолла Хуанъянь (английское название - Скарборо-Шол) - объекта территориального спора КНР и Филиппин, и в прилегающих к нему районах, сообщает Global Times.

"Хуанъянь - неотъемлемая часть Китая. В заявлении Южного военного округа НОАК говорится, что с января командование последовательно наращивает морское и воздушное патрулирование в водах и воздушном пространстве вокруг острова, решительно противодействует провокациям и посягательствам некоторых стран в регионе, твердо защищает суверенитет и безопасность КНР, поддерживает мир и стабильность в Южно-Китайском море", - передает издание.

В патрулировании в том числе участвовали истребители, бомбардировщик H-6K с противокорабельными ракетами YJ-12 и эсминец типа 055.

Газета отмечает, что ранее Филиппины обнародовали навигационное предупреждение в связи с планами вести военные учения на значительной части Южно-Китайского моря с 21 января по 31 марта; при этом действие предупреждения распространялось и на Хуанъянь. В ответ в четверг Минобороны КНР подвергли критике такой шаг, подчеркнув, что атолл является территорией Китая.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг ряда островов в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии, организуют совместное патрулирование спорных вод вместе с США, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Францией.