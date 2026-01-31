Ракета КНР вывела на орбиту второй алжирский спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" (Long March-2C) в субботу вывела на орбиту алжирский спутник дистанционного зондирования Земли AlSat 3B, сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:01 по пекинскому времени (в 07:01 по Москве). Спутник был успешно выведен на заданную солнечно-синхронную орбиту.

Аппарат будет в основном использоваться для планирования землепользования, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Запуск является частью программы создания алжирской системы спутников дистанционного зондирования Земли в рамках совместного проекта Китайской корпорации "Великая стена" (CGWIC) и Алжирского космического агентства. Соглашение, подписанное в июле 2023 года, включает разработку двух оптических спутников дистанционного зондирования - AlSat-3B и AlSat-3A, запуск которого был осуществлен 15 января, а также создание наземных систем, обучение и техническую поддержку.