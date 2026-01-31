Более 80 человек погибли на западе Пакистана при атаках сепаратистов Белуджистана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сепаратистская группировка Армия освобождения Белуджистана в субботу взяла на себя ответственность за серию скоординированных атак в пакистанской провинции Белуджистан, в ходе которых погибли свыше 80 человек, сообщает Associated Press (AP).

По данным местных властей, погибли 11 гражданских лиц, 10 сотрудников служб безопасности и 67 нападавших. Члены группировки также ограбили несколько банков.

Представитель провинциального правительства Шахид Ринд сказал, что большинство атак удалось сорвать. В свою очередь главный министр правительства Белуджистана Сарфраз Бугти заявил, что силы безопасности преследуют нападавших.

Министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар заявил, что атаки в субботу начались почти одновременно. Целью членов группировки стали сторожевые посты, полицейский транспорт, администрация в городе Долбандин. Также они предпринимали попытки брать в заложники пассажиров автобусов на шоссе.

В округе Мастунг бойцы напали на тюрьму и освободили 30 заключенных. Также они попытались взять штурмом штаб ополчения в округе Нушки, но атаку отбили.

Всего, по информации властей, за двое суток ликвидированы 108 боевиков, в том числе 41 накануне в ходе рейдов по двум укрытиям в провинции.