Поиск

Силы безопасности Пакистана помешали атакам экстремистов в провинции Белуджистан

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пакистанские службы безопасности сорвали серию нападений, которые попытались совершить вооруженные группы в ряде районов провинции Белуджистан на западе страны, заявил представитель провинциального правительства Шахид Ринд.

"Террористы попытались атаковать в некоторых районах Белуджистана, но полиция и Пограничный корпус предприняли своевременные действия и не допустили нападений", - приводит в субботу его слова издание Dawn.

Ринд напомнил, что до этого в течение двух дней службы безопасности ликвидировали 70 вражеских бойцов в ходе рейдов в провинции.

Также сообщалось об отключении мобильного Интернета в районе Кветты, Сиби и Чамана.

Полиция проинформировала, что нашла и обезвредила самодельное взрывное устройство, собранное из противотанковой мины и заложенное у железнодорожных путей в районе Насирабад.

Dawn отмечает, что железные дороги часто становятся целью экстремистов. Так, в понедельник из-за взрыва на линии, соединяющей провинции Белуджистан и Синд, с рельсов сошли четыре вагона.

Издание напоминает, что, несмотря на обнародовавшиеся беспрецедентные цифры ликвидированных экстремистов, в 2025 году в Пакистане отмечается всплеск насилия, а количество атак возросло на 34%.

Пакистан Белуджистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

Что случилось этой ночью: суббота, 31 января

В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

 Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

Минюст США откроет дополнительные материалы по делу Эпштейна

Трамп отметил, что переговоры РФ и Украины могут приносить результаты без Уиткоффа и Кушнера

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Что произошло за день: пятница, 30 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });