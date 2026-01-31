Силы безопасности Пакистана помешали атакам экстремистов в провинции Белуджистан

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пакистанские службы безопасности сорвали серию нападений, которые попытались совершить вооруженные группы в ряде районов провинции Белуджистан на западе страны, заявил представитель провинциального правительства Шахид Ринд.

"Террористы попытались атаковать в некоторых районах Белуджистана, но полиция и Пограничный корпус предприняли своевременные действия и не допустили нападений", - приводит в субботу его слова издание Dawn.

Ринд напомнил, что до этого в течение двух дней службы безопасности ликвидировали 70 вражеских бойцов в ходе рейдов в провинции.

Также сообщалось об отключении мобильного Интернета в районе Кветты, Сиби и Чамана.

Полиция проинформировала, что нашла и обезвредила самодельное взрывное устройство, собранное из противотанковой мины и заложенное у железнодорожных путей в районе Насирабад.

Dawn отмечает, что железные дороги часто становятся целью экстремистов. Так, в понедельник из-за взрыва на линии, соединяющей провинции Белуджистан и Синд, с рельсов сошли четыре вагона.

Издание напоминает, что, несмотря на обнародовавшиеся беспрецедентные цифры ликвидированных экстремистов, в 2025 году в Пакистане отмечается всплеск насилия, а количество атак возросло на 34%.