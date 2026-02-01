Трамп считает, что близок к соглашению по Гренландии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к успешному завершению переговоров по Гренландии.

"Мы начали переговоры. И мне кажется, что в целом все согласовано (...). Это будет удачная для всех сделка", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах о компромиссном варианте.