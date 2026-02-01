Шойгу прибыл в Китай

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

"1 февраля секретарь Совета Безопасности Российский Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В ходе встречи с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности", - уточнили там.