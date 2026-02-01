Поиск

Шойгу отметил высокую эффективность взаимодействия РФ и КНР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия является следствием глубоких, доверительных отношений.

"Уважаемый товарищ министр, хотел подчеркнуть, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия - следствие глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса", - сказал он на встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

"Эти платформы зафиксированы в основополагающем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, 25-летие которого мы отмечаем в текущем году. Документ полностью сохраняет свою актуальность, по праву служит ориентиром равноправного и взаимоуважительного общения двух стран", - заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Китай, где обсудит с Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

