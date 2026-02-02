NASA в понедельник проведет генеральную репетицию запуска к Луне миссии Artemis II

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На космодроме на мысе Канаверал во Флориде в понедельник будет проведена генеральная репетиция запуска к Луне американской пилотируемой миссии Artemis II на корабле Orion, сообщает NASA.

Планируется заправка криогенным топливом ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая уже установлена на стартовой площадке, проверка работы всех систем комплекса ракеты и корабля, наземной инфраструктуры, отработка предстартовых процедур, а также последующего слива топлива. Нахождение экипажа миссии на борту не предусмотрено.

Как сообщало NASA, по обновленным данным временное окно для запуска открывается 8 февраля (9 февраля по московскому времени), возможности для его проведения продлятся до апреля. Прежде чем выбрать окончательную дату группа специалистов должна тщательно проверить готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций. Команды специалистов в настоящий момент приступили к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы. При необходимости ракета будет возвращена в сборочный цех для устранения выявленных неполадок.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьёзное испытание NASA ждёт в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV, в рамках которой корабль Orion состыкуется с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030-му году.