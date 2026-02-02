Мнения демократов в Палате представителей США по финансированию МВБ разделились

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Демократы в Палате представителей США разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли поддерживать законопроект, позволяющий сохранить финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ) еще на две недели, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников портала, участвовавших в созвоне представителей Демократической партии в воскресенье, несколько законодателей выразили решительное несогласие с законопроектом.

Тем временем другая группа ведущих демократов высказалась в поддержку законопроекта.

Телеканал CNN со ссылкой на собственный источник уточняет, что Стени Хойер и Джим Клайберн, которые ранее занимали руководящие посты, заявили, что поддержат законопроект.

Между тем, по словам источников, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис сообщил, что в субботу он сказал спикеру нижней палаты Конгресса Майку Джонсону не полагаться на голоса демократов при принятии законопроекта.

Между тем в воскресенье утром Джонсон выразил уверенность в том, что палата представителей сможет принять законопроект о финансировании МВБ вместе с пакетом других законопроектов об ассигнованиях, которые положат конец частичному закрытию правительства.

Сенат США в пятницу проголосовал за финансирование большей части правительства до конца сентября.

Законопроект предусматривает финансирование большей части правительства до конца сентября, за исключением министерства внутренней безопасности (DHS).

Оно, согласно законопроекту, будет профинансировано всего на две недели. Это сделано по требованию демократов, которые настаивают на изменениях в системе Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) после двух громких убийств американских граждан в Миннеаполисе иммиграционными агентами.

Голосование в нижней палате Конгресса должно состояться только в понедельник.