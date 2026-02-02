В Белом доме заявили о желании Трампа сохранить ограничения на ядерное оружие в мире

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что он хочет оставить в силе ограничения в отношении развития ядерных вооружений в мире, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

"Президент Трамп не раз говорил на тему угрозы для мира ядерного оружия и указывал на то, что он желал бы оставить ограничения на ядерные вооружения, вовлечь Китай в дискуссию о контроле над вооружениями", - заявил собеседник издания.

22 сентября прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил о готовности России "продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ", чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности.

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

В декабре начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявлял, что Вашингтон пока не дал ответ на инициативу России придерживаться ограничений по ДСНВ ещё на год.

В начале января 2026 года Трамп сказал, что, если срок действия ДСНВ истечет, США заключат с Россией более удачный договор. Он высказал мнение, что в новом соглашении также должен участвовать и Китай. "Возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков", - отмечал американский президент.