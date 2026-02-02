Поиск

В МИД Ирана вызывают послов стран ЕС из-за признания КСИР террористической организацией

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Послы всех стран ЕС в Иране вызваны в МИД из-за того, что власти Евросоюза на прошлой неделе приняли решение признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР), заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

"В понедельник на еженедельной пресс-конференции Багаи сказал, что вызов послов – это лишь минимальный ответ, и отметил, что за последние два дня в МИД пригласили представителей всех государств ЕС, имеющих посольства в Тегеране", - передает агентство "Тасним".

Багаи отметил, что чиновники подготовили список дальнейших действий, их передали в органы власти, принимающие решения, и в Тегеране в предстоящие дни объявят о последующих мерах в отношении ЕС.

По его словам, решение властей ЕС наделить КСИР статусом террористической организации является стратегической ошибкой и оскорблением Ирана. Он отметил, что в ЕС проигнорировали роль КСИР в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), и добавил, что если в Евросоюзе хотели угодить США или Израилю, то в итоге просчитались.

29 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС по иностранным делам признал КСИР террористической организацией. Ранее КСИР уже находился под финансовыми санкциями ЕС как организация, что включало заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что Тегеран в ответ на признание Евросоюзом КСИР террористической организацией решил рассматривать европейские вооруженные силы как террористические группы.

ЕС Евросоюз Иран КСИР
