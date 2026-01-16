Поиск

Эстонских солдат отправят в Гренландию не для столкновений с американцами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Если эстонские военнослужащие отправятся в Гренландию, то это не означает, что они будут воевать с американскими солдатами, заявил ERR министр обороны Ханно Певкур.

"Если эстонские военнослужащие отправятся в Гренландию, то это не означает, что они будут воевать с американскими солдатами. Определенно нет. Мы все еще обсуждаем участие в учении Arctic Endurance", - сказал он.

По его словам, учения НАТО проходят на территории альянса очень часто, и нынешние учения в Гренландии - "это возможность выразить солидарность между северными и европейскими странами, а также показать готовность быстро наращивать войска, если потребуется".

Певкур отметил, что точное количество эстонских военнослужащих, участвующих в учении ,будет определено после телефонного разговора между датским и эстонским командующими Силами обороны.

О том, что Эстония может направить на учения в Гренландию от пяти до десяти военнослужащих, глава Минобороны сообщил 15 января.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он.

Дональд Трамп Минобороны НАТО США Эстония Гренландия Ханно Певкур
