Погранпереход "Рафах" на границе Египта и сектора Газа возобновил работу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа вновь открылся в понедельник, однако пока работает в ограниченном режиме, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

AP отмечает со ссылкой на неназванного египетского чиновника, что на данный момент лишь небольшим группам - по 50 человек - разрешают пересекать границу в обоих направлениях. Перевозка грузов все еще не началась.

Между тем ранее Минздрав сектора Газы сообщал, что около 20 тыс. палестинцев, нуждающихся в медицинской помощи, надеются покинуть анклав через КПП "Рафах". Одновременно тысячи других палестинцев стремятся въехать в сектор.

До начала военных действий в секторе Газа КПП "Рафах" был основным пунктом пересечения границы. Этот погранпереход единственный не контролировался Израилем. В ходе операции в анклаве израильские военные в мае 2024 года взяли КПП "Рафах" под контроль. Его ненадолго открывали в начале 2025 года для эвакуации раненых.

AP отмечает, что открытие КПП "Рафах" предусматривается мирными договоренностями по урегулированию конфликта в секторе Газа.



