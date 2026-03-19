Катарский завод Shell по переработке газа в жидкое топливо остановлен после ракетной атаки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Завод по производству жидкого синтетического топлива Pearl GTL в катарском Рас-Лаффане, крупнейший в мире, приостановил работу после иранского ракетного удара, сообщает владеющий объектом британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell.

Одной из двух очередей предприятия ранее в ходе атаки в среду был нанесен ущерб. Возник пожар, он был потушен, никто из персонала не пострадал, заявляет компания.

До этого Pearl GTL работал на сниженных оборотах на фоне ограничения экспорта из-за блокады Ормузского пролива.

Завод способен ежедневно перерабатывать до 1,6 млрд куб. футов газа в 140 тыс. баррелей жидкого топлива.



