Поиск

Польша усилит границу с Украиной в следующем году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Польша планирует ввести в эксплуатацию первый сегмент электронной системы охраны на границе с Украиной уже в 2027 году. Об этом заявил главный комендант пограничной стражи, генерал дивизии Роберт Баган, в интервью порталу InfoSecurity24.

По словам генерала, стартовый участок протяженностью 69 км, скорее всего, заработает уже в следующем году. Он начнётся сразу за окончанием действующего сейчас заграждения на реке Буг и протянется на юг — в зону ответственности Бещадского пограничного отряда.

Баган особо подчеркнул, что новое заграждение будет представлять собой комплекс технических средств контроля, включая современные электронные системы наблюдения и обнаружения.

"Надеюсь, что к 2029-2030 году удастся всю границу с Украиной - конечно, там, где это будет возможно - оборудовать таким заграждением", - добавил генерал.

Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

