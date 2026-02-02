Поиск

Силы безопасности Сирии в рамках договоренностей с курдами направляются к контролируемым ими городам

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Колонны сирийских сил безопасности в рамках договоренностей Дамаска с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) двигаются к городам Эль-Камышлы, Эль-Хасака и Кобани, сообщает в понедельник The National.

По данным издания, в частности, в понедельник утром на подъезде к Кобани замечены 15 единиц бронетехники и полицейских автомобилей с примерно 100 сотрудниками сил безопасности. По информации сирийского МВД, их будут сопровождать в город представители СДС.

The National напоминает, что ограниченное присутствие сил безопасности в Кобани, Эль-Камышлы и Эль-Хасаке является частью поэтапного процесса реинтеграции районов под контролем курдов в государственную систему Сирии.

Ранее правительство Сирии заключило всеобъемлющее соглашение с СДС об их интеграции в вооруженные силы страны и о прекращении огня. Предусматривается включение административных структур курдской автономии в общесирийские государственные структуры.

Глава СДС Мазлум Абди ранее заявил, что соглашение с правительством Сирии начнет реализовываться на местах с понедельника, обе стороны отведут силы от линий фронта в некоторых частях северо-востока Сирии и от города Кобани на севере.

За последние две недели сирийские войска в ходе боев на севере страны против курдских ополченцев восстановили контроль Дамаска над большей частью территории СДС.

Сирия СДС Эль-Камышлы Эль-Хасака Кобани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

 Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

 Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });