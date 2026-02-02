Силы безопасности Сирии в рамках договоренностей с курдами направляются к контролируемым ими городам

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Колонны сирийских сил безопасности в рамках договоренностей Дамаска с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) двигаются к городам Эль-Камышлы, Эль-Хасака и Кобани, сообщает в понедельник The National.

По данным издания, в частности, в понедельник утром на подъезде к Кобани замечены 15 единиц бронетехники и полицейских автомобилей с примерно 100 сотрудниками сил безопасности. По информации сирийского МВД, их будут сопровождать в город представители СДС.

The National напоминает, что ограниченное присутствие сил безопасности в Кобани, Эль-Камышлы и Эль-Хасаке является частью поэтапного процесса реинтеграции районов под контролем курдов в государственную систему Сирии.

Ранее правительство Сирии заключило всеобъемлющее соглашение с СДС об их интеграции в вооруженные силы страны и о прекращении огня. Предусматривается включение административных структур курдской автономии в общесирийские государственные структуры.

Глава СДС Мазлум Абди ранее заявил, что соглашение с правительством Сирии начнет реализовываться на местах с понедельника, обе стороны отведут силы от линий фронта в некоторых частях северо-востока Сирии и от города Кобани на севере.

За последние две недели сирийские войска в ходе боев на севере страны против курдских ополченцев восстановили контроль Дамаска над большей частью территории СДС.