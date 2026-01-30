Дамаск сообщил о достижении соглашения по спорным вопросам с курдами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Сирии заключило всеобъемлющее соглашение с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) об их интеграции в вооруженные силы страны и о прекращении огня, сообщает Sana.

Соглашение предусматривает, в частности, отвод сирийских вооруженных сил от линий боевого соприкосновения и допуск подконтрольных МВД сил безопасности в контролируемые курдами города Эль-Хасака и Эль-Камышлы.

Кроме того, предусматривается интеграция административных структур курдской автономии в общесирийские государственные структуры.

За последние две недели сирийские войска в ходе боев на севере страны против курдских ополченцев восстановили контроль Дамаска над большей частью территории СДС.