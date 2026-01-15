Из России вышлют сотрудника британского посольства

Москва заявила Лондону протест в связи с принадлежностью одного из дипломатов к британским спецслужбам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия отзывает аккредитацию одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве, ему предписано покинуть страну, заявили в российском МИД.

"15 января в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании, - говорится в сообщении. - Долакиа была проинформирована о том, что с учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается".

Дипломату надлежит покинуть Россию в течение двух недель.

Ранее 15 января ФСБ сообщила, что выявила сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием секретаря хозотдела посольства в Москве.