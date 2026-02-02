Уиткофф намерен принять участие в переговорах РФ и Украины на этой неделе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе принять участие в очередном раунде консультаций РФ и Украины в Абу-Даби, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

"Уиткофф посетит Израиль перед тем, как отправиться в Абу-Даби, где в среду или четверг пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины", - написал он в соцсети X.

Согласно источнику, во вторник Уиткофф проведет в Израиле встречу с премьером Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами страны.

Помимо переговоров по Украине, спецпосланник президента США активно участвует в попытках урегулировать спорные вопросы с Ираном.

По данным Равида, встреча Уиткоффа с иранской стороной пока не запланирована, при этом контакты по этому вопросу продолжаются. Ранее в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее агентство "Фарс" сообщало со ссылкой на источник, что президент Ирана Масуд Пезешкиан дал добро на новый раунд переговоров Тегерана с США.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.