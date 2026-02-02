В ЕК сочли некорректным сравнение зависимости ЕС от газа РФ с газовым импортом из США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Зависимость ЕС от российского газа нельзя сравнивать с якобы аналогичной зависимостью от СПГ из США, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"У нас есть юридические рамки, основанные на диверсификации поставщиков. У нас взаимосвязанный европейский рынок, и мы стремимся развивать европейские возобновляемые источники энергии. Мы тщательно отслеживаем наше снабжение, ситуацию на мировых рынках, спрос, чтобы избегать чрезмерной зависимости от одного поставщика", - сказала пресс-секретарь.

Ее просили прокомментировать высказывавшиеся в последнее время официальными лицами ЕК опасения, что ЕС может впасть в зависимость своего газоснабжения от американских поставок.

По ее словам, имеющиеся в настоящее время в ЕК цифры "не дают оснований считать, что об этом стоит беспокоиться". Наращивание импорта газа из США было связано с необходимостью смягчить сокращение и отказ от российского импорта.

Итконен считает, что Еврокомиссия располагает достаточными инструментами, чтобы снижать риски, связанные с энергоснабжением. В Брюсселе с 2022 года считают США очень важным поставщиком СПГ в Европейский союз, и, по ее утверждению, эти отношения не могут сравниваться с зависимостью от газа из РФ.

"Раньше Россия поставляла 45% нашего газа. И это происходило через конкретные газопроводы, контролируемые и управляемые одним предприятием, находящимся под контролем государства. (...) В отличие от трубопроводного газа рынок СПГ более гибкий и предлагает большие возможности Европейскому союзу", - продолжила представитель ЕК.

Она назвала процесс замены в ЕС газа из российских трубопроводов настоящим вызовом, потому что проблему приходилось решать в "очень стесненных условиях".

"У наших предприятий были сложности, потому что, даже если они и хотели прекратить импорт российского газа, это было связано с конкретными газопроводами. Что касается СПГ, его рынок более глобален, и наша зависимость от газа становится куда более управляемой, чем когда мы зависели от российских газопроводов. Очень важно помнить об этих аспектах, когда мы рассуждаем о замене одной зависимости на другую", - объяснила Итконен.

"Импорт американского СПГ нельзя сравнивать с ситуацией, в которой мы находились до 2022 года", - добавила представитель Еврокомиссии.