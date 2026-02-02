Поиск

Регламент ЕС по полному отказу от газа из РФ вступит в силу 3 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В "Официальном журнале" ЕС в понедельник опубликован регламент по полному отказу союза от российского газового импорта по плану REPowerEU, он вступает в силу 3 февраля, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Через шесть недель после вступления в силу регламента новые краткосрочные и долгосрочные контракты на импорт СПГ и трубопроводного газа из России будут запрещены", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Что касается действующих контрактов, она адресовала журналистов к графику применения нового регламента, опубликованному на сайте Генерального директората ЕК по энергетике.

Регламент "устанавливает правовые положения для поэтапного прекращения импорта природного газа из России". "Это историческое решение, принятое в конце прошлого года, направлено на то, чтобы раз и навсегда положить конец зависимости ЕС от газа из России к 2027 году", - объясняется на сайте директората.

Принятый закон запрещает следующие виды поставок: с 25 апреля 2026 года - по краткосрочным контрактам на СПГ; с 17 июня 2026 года - по краткосрочным контрактам на трубопроводный газ; с 1 января 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт СПГ; с 30 сентября 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт трубопроводного газа.

"В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже требуемого уровня", - уточняется в публикации.

Правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза были согласованы Советом ЕС в конце января.

ЕК ЕС REPowerEU
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

 Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей

Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

 Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });