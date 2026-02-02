Регламент ЕС по полному отказу от газа из РФ вступит в силу 3 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В "Официальном журнале" ЕС в понедельник опубликован регламент по полному отказу союза от российского газового импорта по плану REPowerEU, он вступает в силу 3 февраля, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Через шесть недель после вступления в силу регламента новые краткосрочные и долгосрочные контракты на импорт СПГ и трубопроводного газа из России будут запрещены", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Что касается действующих контрактов, она адресовала журналистов к графику применения нового регламента, опубликованному на сайте Генерального директората ЕК по энергетике.

Регламент "устанавливает правовые положения для поэтапного прекращения импорта природного газа из России". "Это историческое решение, принятое в конце прошлого года, направлено на то, чтобы раз и навсегда положить конец зависимости ЕС от газа из России к 2027 году", - объясняется на сайте директората.

Принятый закон запрещает следующие виды поставок: с 25 апреля 2026 года - по краткосрочным контрактам на СПГ; с 17 июня 2026 года - по краткосрочным контрактам на трубопроводный газ; с 1 января 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт СПГ; с 30 сентября 2027 года - по долгосрочным контрактам на импорт трубопроводного газа.

"В исключительных случаях государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже требуемого уровня", - уточняется в публикации.

Правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза были согласованы Советом ЕС в конце января.