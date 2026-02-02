Трамп заявил, что обсудил с Моди украинский конфликт

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил украинский конфликт и прекращение импорта Дели нефти из РФ.

"Мы обсудили многие вещи, в том числе торговлю и завершение конфликта России и Украины", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

Он также заявил, что Моди "согласился прекратить покупать российскую нефть и начать покупать гораздо больше нефти у США, и, возможно, у Венесуэлы". По словам американского президента, это поможет завершить конфликт на Украине.

В прошлом году Трамп неоднократно заявлял, что Индия по его просьбе согласилась перестать покупать российскую нефть.