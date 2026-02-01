Трамп заявил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Индия согласилась покупать нефть у Венесуэлы, отказавшись от ее покупки у Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас уже есть сделка. Индия придет и будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать иранскую", - сказал он американским журналистам.

Трамп также предложил Китаю "прийти и заключить хорошую сделку по нефти (из Венесуэлы - ИФ).

Индийские власти пока не комментировали подобные утверждения Трампа.