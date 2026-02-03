Родригес встретилась с представителем США в Венесуэле Лаурой Догу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес во вторник провела в Каракасе переговоры с поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу, сообщает правительство республики.

Согласно сообщению, встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, темой переговоров стала "рабочая повестка между Боливарианской республикой и Соединенными Штатами".

Догу прибыла в Каракас для возобновления деятельности закрытого с 2019 года посольства США.