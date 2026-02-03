Родригес назначила экс-главу МИД Венесуэлы Пласенсию представителем в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назначила экс-главу МИД Феликса Пласенсию своим представителем в США, сообщает Bloomberg.

Пласенсия станет первым представителем Венесуэлы в США с момента разрыва дипломатических отношений между странами в 2019 г.

О назначении было объявлено после того, как Родригес встретилась с недавно назначенным временным поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу в президентском дворце.

Ожидается, что Пласенсия отправится в США со своей командой в ближайшие дни.

53-летний Пласенсия - опытный венесуэльский дипломат с более чем 30‑летним стажем работы во внешнеполитической службе, много лет сотрудничавший с Родригес. Они пересекались в Министерстве иностранных дел, где Родригес занимала пост министра с 2014 по 2017 гг. Занимал ряд руководящих должностей, включая посты министра иностранных дел, посла в Китае и Колумбии. В последние годы представлял Венесуэлу при Международной морской организации.