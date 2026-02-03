Поиск

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в КНР у границы с Казахстаном

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован во вторник в 50 км к востоку от города Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:33 мск, находился примерно в 24 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай и в западной части Бурятии.

