Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Камчатке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке днем во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Днем 3 февраля на территории Усть-Камчатского муниципального округа зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 35 км восточнее поселка Ключи на глубине 36 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в населенных пунктах Ключи и Усть-Камчатск сейсмособытие могли ощутить силой до трех баллов. Звонки в единую диспетчерскую службу муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали, отмечает пресс-служба.