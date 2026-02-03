Поиск

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Камчатке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке днем во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В РоссииСпасатели обнаружили пропавших на Камчатке туристовЧитать подробнее

"Днем 3 февраля на территории Усть-Камчатского муниципального округа зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 35 км восточнее поселка Ключи на глубине 36 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в населенных пунктах Ключи и Усть-Камчатск сейсмособытие могли ощутить силой до трех баллов. Звонки в единую диспетчерскую службу муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали, отмечает пресс-служба.

Камчатка МЧС Усть-Камчатский муниципальный округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД сообщил о почти беспрерывном диалоге между РФ и США на различных уровнях

Что произошло за день: понедельник, 2 февраля

Депутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартир

Минюст потребовал признать экстремистским объединением "Российскую ЛГБТ-сеть"

Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

 Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8299 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });