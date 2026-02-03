Tesla начала продажи новой версии внедорожника Model Y в США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала продажи новой полноприводной версии популярного внедорожника Model Y в США, согласно ее сайту.

Новая модель стоит $41,99 тыс.

В октябре прошлого года компания запустила в продажу "стандартные" (Standard) заднеприводные версии Model Y и седана Model 3. Они на $5-5,5 тыс. дешевле прежних базовых моделей на заднем приводе, которые теперь называются "премиальными" (Premium). В частности, стандартная версия внедорожника стоит $39,99 тыс., премиальная - $44,99 тыс.

Полноприводный Model Y с увеличенным запасом хода также стал "премиальным" (ранее - Long Range) и стоит $48,99 тыс. Версия Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью продается за $57,49 тыс.

В конце января глава Tesla Илон Маск заявил, что компания прекратит выпуск относящихся к более высокому ценовому сегменту кроссоверов Model X и седанов Model S, которые она обновила прошлым летом, повысив цены на все их конфигурации.

Акции производителя электромобилей дорожают на 1% в ходе предварительных торгов во вторник.