Гражданин Польши осужден на 3,5 года по делу о связях с иностранной разведкой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин Польши Павел К. приговорен к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за сотрудничество с иностранными спецслужбами, сообщает во вторник польская радиостанция RMF FM.

По ее данным, мужчина выразил желание сотрудничать с российской разведкой - в частности, он передавал информацию о системах обеспечения безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

Расследование вело Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с Мазовецким отделением государственной прокуратуры.

В ходе разбирательства были получены обширные доказательства, указывающие на совершение преступлений по статьям о шпионаже и незаконном хранении оружия и боеприпасов, отмечает радиостанция.

