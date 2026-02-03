Поиск

Сотрудник Минобороны Польши заподозрен в работе на иностранную разведку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Польши сообщило, что его сотрудник задержан по подозрению в работе на иностранную разведку, передает радио RMF FM.

"Дело ведет Служба военной контрразведки в сотрудничестве с Военным управлением государственной прокуратуры и военной полицией. Начато расследование", - сообщило министерство.

По неофициальной информации Onet, задержанного подозревают в связях с российской разведкой. Речь идет о человеке, который длительное время работал в среднем звене Департамента оборонной стратегии и планирования Министерства обороны Польши, добавляет издание.

Минобороны Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения

Начался суд над сыном кронпринцессы Норвегии, обвиняемым в 38 преступлениях

Израиль раскритиковал символику Комитета по управлению сектором Газа

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8306 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });