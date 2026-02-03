Сотрудник Минобороны Польши заподозрен в работе на иностранную разведку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Польши сообщило, что его сотрудник задержан по подозрению в работе на иностранную разведку, передает радио RMF FM.

"Дело ведет Служба военной контрразведки в сотрудничестве с Военным управлением государственной прокуратуры и военной полицией. Начато расследование", - сообщило министерство.

По неофициальной информации Onet, задержанного подозревают в связях с российской разведкой. Речь идет о человеке, который длительное время работал в среднем звене Департамента оборонной стратегии и планирования Министерства обороны Польши, добавляет издание.