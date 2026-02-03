Axios сообщил о скепсисе в Белом доме относительно эффективности военной операции в Иране

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа есть немало чиновников, которые не уверены, что возможная военная операция против Ирана позволит сейчас добиться желаемых целей, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Три советника Трампа заявили изданию, что, по их мнению, начало военной операции сейчас не будет правильным. Один из них добавил, что скептические настроения наблюдаются у многих лиц из ближнего окружения Трампа. Еще один собеседник Axios выразил мнение, что немедленный удар по Ирану значительно подорвет политику США в регионе и на международной арене.

Ранее Израиль выступал против рассматриваемого варианта, чтобы американские удары по Ирану были незначительными, символическими и не вынуждающими Иран на массированный ответ. В США приезжали представители сферы обороны и разведки Израиля, включая начальника генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Эяля Замира. Он проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об оборонительных и наступательных планах Израиля в случае войны с Ираном.

"Можно смело говорить, что эта встреча никак не повлияли на точку зрения Кейна или президента по поводу атаки на Иран", - сказал Axios неназванный представитель американских властей.

Ранее источники Axios сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи 6 февраля обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле. Организации встречи способствовали дипломатические усилия Турции, Катара и Египта.

"Если Иран не явится в пятницу на переговоры с конкретными предложениями, то он может вскоре очутиться в очень плохом положении", - заявил порталу высокопоставленный представитель одной из стран, посредничающей в диалоге.

Иран и США уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.