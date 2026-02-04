В Пензенской области ограничили мобильный интернет на фоне беспилотной опасности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупредил жителей региона о временных ограничениях работы мобильного интернета из-за опасности БПЛА.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ранее об атаке БПЛА на регион в ночь на среду сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате детонации дрона пострадал житель поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе. Его госпитализировали в областную больницу.

Кроме того, в результате ракетного удара была повреждена энергосистема Белгорода.