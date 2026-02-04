Поиск

Четырнадцать мигрантов погибли при столкновении катера с патрулем в Эгейском море

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 14 человек погибли в результате столкновения катера с нелегальными мигрантами и судна береговой охраны Греции у восточного острова Хиос в Эгейском море, пишет The Guardian.

После столкновения была развернута поисково‑спасательная операция с участием четырёх патрульных катеров, вертолёта ВВС и частного судна с водолазами. Спасены 24 человека, их доставили в больницу на Хиосе. Также госпитализированы двое сотрудников береговой охраны.

Береговая охрана отмечает, что пока неизвестно, сколько людей находилось на борту скоростного катера в момент столкновения. Поиски возможных пропавших продолжаются.

Греция остаётся одним из основных маршрутов въезда в ЕС для мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Переход от турецкого побережья к греческим островам часто сопряжён с риском. В последние годы власти страны усилили патрулирование и ужесточили миграционные процедуры, что привело к сокращению числа попыток пересечения морской границы.

Греция Хиос Эгейское море
