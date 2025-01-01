В Великобританию за год через Ла-Манш прибыли 36,8 тысячи нелегалов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Британские власти зафиксировали прибытие в страну примерно 36,8 тысячи нелегальных иммигрантов через пролив Ла-Манш за 2024 год, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы, сообщает The Guardian.

По данным британского МВД, такое число нелегалов - значительно выше, чем в 2023 году (29,4 тысячи). Больше мигрантов, чем в 2024 году, попали в Великобританию через Ла-Манш только в 2022 году (45,7 тысячи).

Власти Великобританию ведут и публикуют подобную статистику с 2018 года. Нелегальные иммигранты, стремящиеся попасть в Великобританию, как правило, сначала добираются до Франции, а затем стремятся пересечь Ла-Манш на лодках.