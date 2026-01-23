Поиск

В Хельсинки считают, что кризис вокруг Гренландии оставил след в отношениях ЕС и США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что кризис, вызванный ситуацией вокруг Гренландии, сказался на отношениях между ЕС и США, сообщает Yle.

"В ЕС не существует единого мнения о том, что ситуация вокруг датского острова решена окончательно. Последствия можно будет оценить позднее", - сказал он, но добавил, что острейшую фазу кризиса и возможность торговой войны между ЕС и США удалось преодолеть.

Орпо подчеркнул, что союзники не должны оказывать давление или требовать присоединения территорий независимых государств.

Он отметил, что на саммите Евросоюза в Брюсселе царила приподнятая атмосфера, так как страны ЕС доказали возможность действовать единым фронтом после давления со стороны американского президента Дональда Трампа.

Евросоюз США Гренландия Финляндия Петтери Орпо Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });