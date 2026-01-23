В Хельсинки считают, что кризис вокруг Гренландии оставил след в отношениях ЕС и США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что кризис, вызванный ситуацией вокруг Гренландии, сказался на отношениях между ЕС и США, сообщает Yle.

"В ЕС не существует единого мнения о том, что ситуация вокруг датского острова решена окончательно. Последствия можно будет оценить позднее", - сказал он, но добавил, что острейшую фазу кризиса и возможность торговой войны между ЕС и США удалось преодолеть.

Орпо подчеркнул, что союзники не должны оказывать давление или требовать присоединения территорий независимых государств.

Он отметил, что на саммите Евросоюза в Брюсселе царила приподнятая атмосфера, так как страны ЕС доказали возможность действовать единым фронтом после давления со стороны американского президента Дональда Трампа.