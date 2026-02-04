Поиск

США и Иран согласовали условия пятничных переговоров в Омане

Об этом сообщает в среду агентство ИСНА

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - После консультаций США и Иран согласились провести переговоры по иранской ядерной программе в пятницу в Омане, сообщает в среду агентство ИСНА.

"По итогам консультаций было решено, что переговоры между Ираном и США пройдут в Омане. На основе достигнутого соглашения, переговоры пройдут в пятницу", - пишет агентство.

По его информации, "формат переговоров останется тем же, что и в предыдущие раунды".

Иранскую делегацию возглавит глава МИД страны Аббас Аракчи, его будут сопровождать высокопоставленные дипломаты. Со стороны США будет присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Также иранская сторона не исключает, что частью делегации станет и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что изначально США считали согласованными переговоры с Ираном в Турции с участием ряда партнеров, однако затем поступили сообщения о несогласии иранской стороны. По его словам, этот вопрос все еще прорабатывается. При этом он подтвердил, что Уиткофф готов вести переговоры, если встреча все-таки состоится. "Если же Иран передумает, мы примем их решение", - добавил госсекретарь.

Рубио напомнил, что основными темами переговоров должны стать, в частности, "дальность баллистических ракет, поддержка Ираном террористических организаций в ближневосточном регионе, ядерная программа, отношение иранских властей к своему населению".

Ранее о том, что переговоры пройдут в Омане, сообщал Axios со ссылкой на источники.

В прошлом году Уиткофф и Аракчи провели в столице Омана несколько раундов непрямых переговоров по иранской ядерной программе, однако переговоры прервались после военной операции Израиля и США против Ирана в июне.

США Иран Оман Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

 В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

Делегации США, России и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

 МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

Euroclear в начале года переведет 1,4 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Ученые зафиксировали снижение толщины льда в Северном Ледовитом океане
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });