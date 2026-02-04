США и Иран согласовали условия пятничных переговоров в Омане

Об этом сообщает в среду агентство ИСНА

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - После консультаций США и Иран согласились провести переговоры по иранской ядерной программе в пятницу в Омане, сообщает в среду агентство ИСНА.

"По итогам консультаций было решено, что переговоры между Ираном и США пройдут в Омане. На основе достигнутого соглашения, переговоры пройдут в пятницу", - пишет агентство.

По его информации, "формат переговоров останется тем же, что и в предыдущие раунды".

Иранскую делегацию возглавит глава МИД страны Аббас Аракчи, его будут сопровождать высокопоставленные дипломаты. Со стороны США будет присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Также иранская сторона не исключает, что частью делегации станет и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что изначально США считали согласованными переговоры с Ираном в Турции с участием ряда партнеров, однако затем поступили сообщения о несогласии иранской стороны. По его словам, этот вопрос все еще прорабатывается. При этом он подтвердил, что Уиткофф готов вести переговоры, если встреча все-таки состоится. "Если же Иран передумает, мы примем их решение", - добавил госсекретарь.

Рубио напомнил, что основными темами переговоров должны стать, в частности, "дальность баллистических ракет, поддержка Ираном террористических организаций в ближневосточном регионе, ядерная программа, отношение иранских властей к своему населению".

Ранее о том, что переговоры пройдут в Омане, сообщал Axios со ссылкой на источники.

В прошлом году Уиткофф и Аракчи провели в столице Омана несколько раундов непрямых переговоров по иранской ядерной программе, однако переговоры прервались после военной операции Израиля и США против Ирана в июне.