Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 12 боевых кораблей и двух подлодок

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) на данный момент состоит из 12 боевых кораблей, увеличившись на один эсминец, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

В Аравийском море вблизи Омана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех ракетных эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen.

На борту авианосца базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet, одна - истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, а также эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения. Он находится примерно в 750 км от юго-восточного побережья Ирана.

Эсминец USS Delbert Black, который ранее находился в Средиземноморье, сейчас идет на юг по Красному морю, направляясь в район Аравийского моря.

В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara, а также шесть малых кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы отведены из центральных районов Персидского залива к Ормузскому проливу.

В восточной части Средиземноморья размещены эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и USS Bulkeley.

Все находящиеся в зоне ответственности CENTCOM эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Как сообщало издание Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная такими ракетами.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Ираном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана, среди прочего, отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

Axios со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведут 6 февраля встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы Тегерана.