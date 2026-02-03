В ОАЭ призвали Иран и США договориться по иранской ядерной программе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ирану и США надо добиться соглашения в ядерной сфере, а не провоцировать очередной конфликт на Ближнем Востоке, заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае дипломатический советник президента ОАЭ доктор Мухаммед Анвар Гаргаш. Об этом пишет The National.

"Я думаю, регион и без того пережил катастрофические конфликты. Я не считаю, что нам нужен еще один. Но мы хотели бы увидеть прямые ирано-американские переговоры, которые приведут к взаимопониманию", - сказал он.

Он подчеркнул, что нерешенные вопросы, в том числе по иранской ядерной программе, продолжают дестабилизировать регион.

При этом он отказался строить предположения, какими соображениями руководствуется президент США Дональд Трамп, ведя нынешнюю политику в отношении Ирана.

Президент США Масуд Пезешкиан ранее написал в соцсети X, что поручил МИД страны вести переговоры с США на равноправных условиях.

Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

Иран и США уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.