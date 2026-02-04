Страны Ближнего Востока убедили Трампа не срывать переговоры с Ираном

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе состоятся благодаря тому, что несколько лидеров арабских стран убедили президента США Дональда Трампа не отменять их, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Они попросили нас провести встречу и послушать, что хочет сказать Иран. Мы сказали арабским странам, что согласны на встречу, если они настаивают. Но мы настроены скептически", - заявил источник в США.

По словам собеседников Axios, как минимум девять стран на Ближнем Востоке передали сообщения администрации США, призывая Трампа не отменять встречу в Омане.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что встреча состоится в пятницу в Маскате.

До этого Axios со ссылкой на источники писал, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

США и Иран согласились провести встречу в Стамбуле в пятницу в присутствии ближневосточных стран-наблюдателей. Но во вторник Тегеран уведомил Вашингтон, что хотел бы провести переговоры в Омане в двустороннем порядке, чтобы там сфокусироваться на ядерной программе, а не других вопросах, таких как ракетная программа, говорилось в публикации.