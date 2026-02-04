Переговоры США и Ирана оказались под угрозой срыва из-за споров о месте их проведения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Мы сказали им, что либо будет так (переговоры состоятся в Турции - ИФ), либо никак. И они нам ответили: "Хорошо, тогда никак", - заявил порталу источник в США, говоря об отказе перенести переговоры в Оман и сменить их формат.

Собеседники заявили Axios, что США будут готовы встретиться на этой или следующей неделе, если Иран все же согласится вернуться к изначальному формату.

Ранее США и Иран согласились провести встречу в Стамбуле в пятницу в присутствии ближневосточных стран-наблюдателей. Но во вторник Тегеран уведомил Вашингтон, что хотел бы провести переговоры в Омане в двустороннем порядке, чтобы сфокусироваться на ядерной программе, а не других вопросах, таких как ракетная программа.