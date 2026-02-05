Поиск

Пекин пока не намерен присоединяться к переговорам по ядерному разоружению

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти КНР сейчас не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия, заявил на брифинге представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

"Ядерный потенциал Китая находится на совершенно ином уровне по сравнению с США и Россией. В данный период времени Китай не будет участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - приводят западные СМИ его слова.

5 февраля прекращает действовать заключённый между РФ и США Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) - последний юридически обязывающий документ, который накладывал количественные ограничения в этой сфере.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости урегулировать вопрос ядерного оружия и привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Позднее в Москве на различных уровнях неоднократно заявляли, что никакого внятного ответа на предложение Путина от Вашингтона получено не было.

