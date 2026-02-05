Вице-президент США с женой прибыли в Милан на открытие Олимпиады

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушей и детьми прибыл в Италию, где 6 февраля пройдет открытие зимних Олимпийских игр, сообщают американские СМИ.

В Милане Вэнс сказал американским спортсменам, что эти соревнования -"одна из немногих вещей, которые объединяют всю страну".

Позднее 5 февраля Вэнс посетит матч женской хоккейной команды США, которая сыграет с Чехией.

"Вся страна - сторонники демократов, республиканцев и независимых политиков, мы все болеем за вас", - сказал он, обращаясь к атлетам.

После Италии Вэнс отправится в Армению и Азербайджан.