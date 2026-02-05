Трамп вновь заявил, что близок к урегулированию украинского конфликта

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что стороны заметно приблизились к завершению украинского конфликта.

"Мы много работаем, чтобы завершить эту войну, мы очень близки, мы почти сделали это", - заявил он в четверг в ходе мероприятия в Вашингтоне.

В последние недели президент США регулярно дает такого рода оценки переговорного процесса по Украине.

В среду и четверг в Абу-Даби проходили переговоры между делегациями США, России и Украины. По итогам спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды. В частности, стороны договорились обменять 314 пленных.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед. "Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам.