Трамп поддержал Санаэ Такаити перед парламентскими выборами в Японии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп перед парламентскими выборами в Японии, которые пройдут 8 февраля, выразил поддержку коалиции действующего премьер-министра Санаэ Такаити.

"Премьер-министр Такаити - это человек, который заслуживает огромного признания за работу, которую проводят она и ее коалиция, а потому, как президент США, для меня является честью полностью поддержать ее и то, за что выступает ее глубокоуважаемая коалиция", - написал он Truth Social.

По его словам, Такаити доказала, что является сильным и мудрым лидером, который любит свою страну.

Трамп добавил, что с нетерпением ожидает ее визита в Белый дом, который намечен на 19 марта.

