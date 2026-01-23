Поиск

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити в пятницу распустила нижнюю палату японского парламента (палату представителей), 8 февраля состоятся досрочные выборы, сообщает Kyodo.

"В пятницу кабмин Такаити одобрил план роспуска 465-местной палаты. Премьер имеет право распускать нижнюю палату парламента, это первый случай за 60 лет, когда роспуск произошел в первый день очередной парламентской сессии", - отмечает издание.

"Срок полномочий депутатов должен был истечь в 2028 году, однако Такаити в качестве причины для объявления выборов назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства, которое началось в октябре 2025 года; тогда же сформировалась новая правящая коалиция из Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партии инноваций Японии", - поясняет Kyodo.

При этом Конституционно-демократическая партия Японии вместе с партией "Комэйто" - бывшим союзником ЛДП - ранее образовали крупнейший оппозиционный альянс в парламенте.

Предыдущие выборы в палату представителей состоялись в октябре 2024 года.

Решение премьера уже подвергли критике за то, что до выборов остается 16 дней, и у избирателей остается немного времени, чтобы оценить предвыборные программы соперников.

Кабинет министров Такаити, по данным опросов общественного мнения, пользуется популярностью населения. Однако правящая коалиция во главе с ЛДП, лидером которой является Такаити, имеет незначительное большинство в палате представителей; в верхней палате (палате советников) она находится в меньшинстве.

"Киодо" отмечает, что правящая коалиция и оппозиция ведут споры о поисках финансовых ресурсов в условиях непрерывного роста цен. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что Такаити планирует увеличить затраты на оборону Японии.

В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП - раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.


Япония Санаэ Такаити
