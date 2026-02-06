Поиск

Иранская делегация настаивает на обсуждении в Омане с США только ядерной программы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах с США в Омане Иран будет обсуждать исключительно ядерную программу, любые домыслы относительно каких-либо других тем не имеют под собой основания, сообщает Tasnim со ссылкой на источник в переговорной группе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 5 февраля написал в соцсети X, что Иран приступает к ядерным переговорам с США "добросовестно, при этом полностью учитывая прошлый опыт и будучи полон решимости отстаивать свои права".

Аракчи подчеркнул, что подход Тегерана к дипломатии формируется одновременно с открытостью и осторожностью.

"Обязательства должны выполняться. Равный статус, взаимное уважение и взаимная выгода - это не риторика, а необходимость и опора прочного соглашения", - подчеркнул министр.

В пятницу в Маскате проходят переговоры между США и Ираном. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В американской делегации также будет и командующий силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер.

Ранее по данным СМИ, США настаивали, чтобы переговоры проходили в Стамбуле, и на них обсуждались другие темы, помимо ядерной программы Ирана, в частности, его ракетная программа. Однако Иран отверг эти предложения и настоял на переносе переговоров в Оман.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если эта страна попытается воссоздать свою ядерную программу. Axios сообщал 4 февраля со ссылкой на источники, что переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе состоятся благодаря тому, что несколько лидеров арабских стран убедили Трампа не отменять их, при этом в США настроены скептически.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

