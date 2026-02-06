В Омане стартовали переговоры между Ираном и США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры между Ираном и США стартовали в столице Омана Маскате, сообщает агентство "Мехр".

"Официально начались ирано‑американские переговоры по ядерной программе в Маскате под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа, при посредничестве Омана", - говорится в сообщении агентства.

Как ожидается, темой переговоров станет ядерная программа Ирана.

Накануне глава МИД Ирана в преддверии поездки в Оман написал в соцсети X, что приступает к ядерным консультациям с США "добросовестно, при этом полностью учитывая прошлый опыт и будучи полон решимости отстаивать свои права".

Аракчи подчеркнул, что подход Тегерана к дипломатии формируется одновременно открытостью и осторожностью.

"Обязательства должны выполняться. Равный статус, взаимное уважение и взаимная выгода - это не риторика, а необходимость и опора прочного соглашения", - подчеркнул министр.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если эта страна попытается воссоздать свою ядерную программу.

Портал Axios сообщал в среду со ссылкой на источники, что переговоры Вашингтона и Тегерана состоятся благодаря тому, что несколько лидеров арабских государств убедили Трампа не отменять их, при этом сами американцы настроены скептически.

Страны ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.