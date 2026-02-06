Поиск

В Португалии опасаются воздействия плохой погоды на второй тур выборов президента

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Национальной избирательной комиссии Португалии заявили, что второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье 8 февраля, несмотря на то, что в ряде мест плохие погодные условия могут осложнить их проведение, а в нескольких населенных пунктах местные власти приняли решение отсрочить голосование на неделю, сообщает EFE.

Один из участников второго тура - представитель праворадикальной партии Chega! (Хватит!) Андре Вентура ранее призвал перенести выборы на национальном уровне, однако в избиркоме подчеркнули, что ни объявленный в стране из-за неблагоприятной погоды режим чрезвычайного положения, ни сами погодные условия не являются основанием для переноса голосования на всей территории страны.

Если власти местного уровня все же решат отложить голосование, то они должны незамедлительно проинформировать об этом избирком и избирателей, и провести голосование неделей позже. Пока такое решение приняли три муниципалитета, но несмотря на это их решение предварительные результаты начнут оглашать в воскресенье с 20:00 местного времени (23:00 по Москве).

Во втором туре президентских выборов в Португалии соперником Вентуры выступит социалист Антониу Жозе

