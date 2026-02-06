Заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии пройдет 25 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, как ожидается, состоится 25 февраля, сообщает белорусское госагентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева.

Он также заявил, что на повестке заседания Высшего госсовета будет целый ряд актуальных вопросов. "Это итоги реализации основных направлений выполнения Договора о создании Союзного государства, разработка новых основных направлений по реализации договора на 2027-2029 годы", - отметил Глазьев.

Также на заседании будет рассматриваться тема организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами Белоруссии и России.

"Планируется принять декрет", - добавил госсекретарь Союзного государства.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета пройдет под руководством президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.