Поиск

Заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии пройдет 25 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, как ожидается, состоится 25 февраля, сообщает белорусское госагентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева.

Он также заявил, что на повестке заседания Высшего госсовета будет целый ряд актуальных вопросов. "Это итоги реализации основных направлений выполнения Договора о создании Союзного государства, разработка новых основных направлений по реализации договора на 2027-2029 годы", - отметил Глазьев.

Также на заседании будет рассматриваться тема организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами Белоруссии и России.

"Планируется принять декрет", - добавил госсекретарь Союзного государства.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета пройдет под руководством президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сергей Глазьев Белоруссия Союзное государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Пекин призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

 США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 6 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8341 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });