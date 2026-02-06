Запорожская область частично обесточена

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в шести муниципалитетах Запорожской области и частично в двух городских округах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Временное отключение электроснабжения в муниципальных образованиях Запорожской области: в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Причины произошедшего уточняются. По словам губернатора, специалисты работают над устранением аварийной ситуации.